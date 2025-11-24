مرتبط الأهلي يهزم الاتحاد السكندري في نهائي دوري كرة السلة

18 حجم الخط

حقق فريق المرتبط لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزا مهما أمام نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة (65-53)، ضمن مواجهات إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2025/2026.

ويتقدم الأهلي حتى الآن بنتيجة (2-1) في مجموع مواجهات نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، بعد الفوز في مباراتي الذهاب والإياب على مستوى المرتبط، فيما حقق الاتحاد السكندري الفوز في ذهاب الرجال.

وتنطلق بعد قليل مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري على مستوى فريق الرجال، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة فريق الرجال، من أجل حسم اللقب بشكل رسمي، فيما يسعى الاتحاد السكندري للفوز من أجل معادلة النتيجة واللجوء لمباراة فاصلة تقام غدا الثلاثاء.

