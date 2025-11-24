الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
فينيسيوس يشترط الحصول على راتب رونالدو لتجديد عقده مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، يريد الحصول على راتب مثل عقد كريستيانو رونالدو السابق في الريال.

فينيسيوس يريد 30 مليون يورو سنويا 

مطالب فينيسيوس تصل إلى 30 مليون يورو سنويا، وتشمل الراتب ومكافآت الأداء ومكافأة التجديد.

وكان ريال مدريد قدم لـ فينيسيوس جونيور راتب 20 مليون يورو سنويًا وهو ما رفضه اللاعب البرازيلي، الذي يملك عروضا قوية من الدوري السعودي وليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في يونيو 2027.

