رياضة

فيفا يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب قضية جديدة

الزمالك
الزمالك
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا رسميا بفرض عقوبة جديدة على نادي الزمالك تقضي بإيقاف القيد لثلاث فترات متتالية، وذلك بسبب قضية جديدة.

وتأتي هذه العقوبة لتزيد من تعقيد موقف الزمالك، الذي يواجه بالفعل عدة أزمات مالية وإدارية، ما يتطلب من إدارة النادي  ضرورة التحرك السريع لحل القضايا المعلقة لضمان رفع الإيقاف في أقرب وقت ممكن.

ويعاني الزمالك من 5 قضايا في فيفا أوجبت وقف قيد النادي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهته القادمة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المحدد لها السبت 29 نوفمبر في الجولة الثانية من منافسات البطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الثالثة مساء السبت 29 نوفمبر في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة بالبطولة الكونفدرالية.

مجموعة الزمالك 

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق زيسكو يونايتد الزامبي 

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في شباك زيسكو يونايتد الزامبي في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة يحصد الزمالك أول 3 نقاط في الكونفدرالية ويتساوى مع المصري البورسعيدي، بينما يبقى زيسكو وكايزر تشيفز بدون نقاط بعد انتهاء الجولة الأولى.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

المصري 3 نقاط 

الزمالك 3 نقاط

زيسكو بدون نقاط

كايزر تشيفز بدون نقاط

الجريدة الرسمية