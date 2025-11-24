كريستيانو رونالدو يحدد موعد ومكان زفافه على صديقته جورجينا

18 حجم الخط

قرر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، كسر القاعدة المعتادة، بعد استقراره على مكان زفافه على جورجينا رودريجيز العام المقبل.

بداية قوية لرونالدو هذا الموسم

واتخذ رونالدو قراره في وقت يعيش فيه بداية قوية هذا الموسم مع النصر السعودي، بعدما سجل 11 هدفًا في 12 مباراة، بينها تسديدة مقصية لافتة أمس الأحد في الدوري أمام الخليج.

ويستعد "الدون" لخوض كأس العالم 2026 رغم الإيقاف الذي ينتظره في بداية البطولة، بعد طرده خلال خسارة البرتغال أمام جمهورية أيرلندا هذا الشهر.

رونالدو يختار مكان زفافه على جورجينا

اختار كريستيانو رونالدو جزيرة ماديرا مسقط رأسه مكانا لإقامة الحفل، وفقًا لصحيفة "Correio da Manha" البرتغالية.

ويعني هذا القرار أن رونالدو قرر التخلي عن تقليد إقامة الزفاف في موطن العروس، وهو في هذه الحالة الأرجنتين.

ومن المنتظر أن يُعقد الحفل الخاص العام المقبل بين نهاية كأس العالم 2026 وبداية الموسم الجديد من الدوري السعودي.



