الدحيل يكتسح اتحاد جدة برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة
خسر نادي اتحاد جدة السعودي أمام نظيره الدحيل القطري، بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
وسجل أهداف الدحيل اللاعب عادل بولبينة (ثلاث أهداف) في الدقيقة 5 و33 و53، واللاعب بياتيك في الدقيقة 74، وجاء هدفا الاتحاد عن طريق بنزيما في الدقيقة 76 و83.
تشكيل الاتحاد أمام الدحيل
حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش
خط الدفاع: ماريو ميتاي – دانيلو بيريرا – كارلو سيميتش – مهند الشنقيطي
خط الوسط: فابينهو – نجولو كانتي – حسام عوار
خط الهجوم: ستيفن بيرجوين – كريم بنزيما – موسى ديابي
تشكيل الدحيل أمام الاتحاد
وبتلك النتيجة يتواجد اتحاد جدة في المركز السابع برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الدحيل في المركز السادس برصيد 7 نقاط.
