الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدحيل يكتسح اتحاد جدة برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

اتحاد جدة
اتحاد جدة
18 حجم الخط

خسر نادي اتحاد جدة السعودي أمام نظيره الدحيل القطري، بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة

وسجل أهداف الدحيل اللاعب عادل بولبينة (ثلاث أهداف) في الدقيقة 5 و33 و53، واللاعب بياتيك في الدقيقة 74، وجاء هدفا الاتحاد عن طريق بنزيما في الدقيقة 76 و83. 

تشكيل الاتحاد أمام الدحيل 

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: ماريو ميتاي – دانيلو بيريرا – كارلو سيميتش – مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينهو – نجولو كانتي – حسام عوار

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين – كريم بنزيما – موسى ديابي

تشكيل الدحيل أمام الاتحاد

وبتلك النتيجة يتواجد اتحاد جدة في المركز السابع برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الدحيل في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد جدة السعودي الدحيل دوري أبطال آسيا للنخبة

مواد متعلقة

دوري أبطال آسيا، اتحاد جدة يتأخر أمام الدحيل بثنائية في الشوط الأول

التشكيل الرسمي للدحيل القطري أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا

الأهلي يعلن إصابة مدافع الفريق بارتجاج في المخ وحجزه بأحد المستشفيات

رسالة مؤثرة من إمام عاشور بعد مشاركته بمباراة شبيبة القبائل وإحرازه هدفا

زد يعمق جراح كهرباء الإسماعيلية بالفوز 2ـ1 في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يتأخر بهدف أمام زد في الشوط الأول

موقف الشناوي من اللحاق بمواجهة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية