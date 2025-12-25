تعرف على أسماء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

18 حجم الخط

أصدر الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل؛ القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2025 بتعيين 6 أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وفقًا للقانون رقم 70 لسنة 2019 المنظم لأنشطة اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

أسماء المعنيين

وشمل القرار الوزاري كلًا من:

محمد زكي السويدي الرئيس الحالي للاتحاد ورئيس مجلس إدارة السويدي للصناعات الهندسية

الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية

الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات

المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل

المهندس طارق توفيق رئيس مجموعة القاهرة للدواجن

ياسر حلمي عبد الباقي العضو المالي المنتدب لشركة درة للاستثمار العقاري

المهندس عز الدين غنيم العضو المنتدب للشركة القابضة للاستثمار

وبذلك القرار يكتمل تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات بعد أن انتهت كامل انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية واختيار ممثليها بمجلس إدارة الاتحاد بعد تشكيل هيئات مكاتبها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.