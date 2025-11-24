خالد الغندور: الزمالك يواجه أصعب مراحله ولا يمتلك مقومات المنافسة على البطولات

18 حجم الخط

أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن النادي يعيش واحدة من أشد فتراته صعوبة على المستويين الفني والإداري، معتبرا أن الفريق لم يعد قادرا على المنافسة في ظل الأزمات التي تضربه من كل جانب.

خالد الغندور: الظروف المحيطة بالزمالك تمنعه من دخول سباق البطولات

وقال الغندور في تصريحات إذاعية:" إن الزمالك ناد كبير بتاريخه وقيمته، لكن الواقع الحالي يفرض الاعتراف بأن الظروف المحيطة بالفريق تمنعه من دخول سباق البطولات، وهو ما يجب أن يدركه الجمهور.

وأشار إلى أن الفريق يواجه مشكلات غير مسبوقة، سواء في تشكيلته الأساسية أو بسبب غياب الصفقات المؤثرة وضعف دكة البدلاء، بالإضافة إلى أزمة إيقاف القيد والخلافات الإدارية المستمرة.

وأوضح الغندور أن "اسم الزمالك كان في السابق كافيا لصناعة الفارق، لكن الوضع اليوم تغير، حتى إن فرقا مثل سيراميكا أو البنك الأهلي قد تقدم المستوى نفسه إذا ارتدت قميص الزمالك، لأن المقومات اللازمة للمنافسة لم تعد موجودة."

وتحدث عن مباراة الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر بالإمارات، مؤكدا أن الفريق ظهر مترددا وخائفا، بينما كان بيراميدز الطرف الأكثر سيطرة، في ظل تراجع مستوى لاعبي الزمالك على المستوى الدولي.

وعن مواجهة زيسكو في الكونفدرالية، أوضح الغندور أن الفريق الزامبي ليس متصدرا للدوري المحلي ويحتل المركز الـ12، ومع ذلك فاز الزمالك بصعوبة، معتبرا أن الأداء البدني تراجع في الشوط الثاني وأن الفردية طغت على اللعب الجماعي.

وختم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك قادر على تحقيق انتصارات، لكنه غير مرشح للتتويج ببطولة الكونفدرالية التي تعد الأضعف قاريا.

