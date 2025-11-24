الإثنين 24 نوفمبر 2025
الداخلية تحذر من تداول ادعاءات بوجود مخالفات أمام اللجان الانتخابية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تداول عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى زعمت وجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية، وأكدت وزارة الداخلية أن هذه المقاطع لم تتضمن أية مخالفات أو بلاغات صحيحة بشأنها، محذرة من تداول ادعاءات بوجود مخالفات أمام اللجان.

الإجراءات القانونية

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد مروجي هذه الادعاءات، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أية تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

