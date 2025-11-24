الداخلية تحذر من تداول ادعاءات بوجود مخالفات أمام اللجان الانتخابية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تداول عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى زعمت وجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية، وأكدت وزارة الداخلية أن هذه المقاطع لم تتضمن أية مخالفات أو بلاغات صحيحة بشأنها، محذرة من تداول ادعاءات بوجود مخالفات أمام اللجان.

الإجراءات القانونية

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد مروجي هذه الادعاءات، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أية تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.