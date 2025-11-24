الأمن يكشف ملابسات فيديو وجود مخالفات بإحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي زعمت خلاله إحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب بوجود مخالفات بإحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث خلافات بين أنصار المرشحة المذكورة ومرشح آخر أمام إحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة.

وتم احتواء الموقف فى حينه واصطحاب الطرفين لقسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ولم يؤثر ذلك على سير العملية الإنتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.