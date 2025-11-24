ضبط شاب وسيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتف بالإسكندرية

18 حجم الخط

نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط شخص وسيدة بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهما بممارسة أعمال منافية للآداب والإعلان عن ذلك عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل التحريات والضبط

التحريات رصدت قيام المتهمَين باستخدام تطبيق إلكتروني للترويج لممارسة الفجور مع راغبي المتعة دون تمييز، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبطهما داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول.

الفحص الفني للهواتف كشف عن وجود محادثات وصور ومواد تثبت ممارستهما للنشاط الإجرامي بشكل منظم.

اعترف المتهمان عند مناقشتهما بتفاصيل الواقعة وبقيامهما باستخدام التطبيق لجذب العملاء وممارسة الفجور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

