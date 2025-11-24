الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 14 طن دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

حملات مكثفة على
حملات مكثفة على الأسواق لمنع التلاعب
18 حجم الخط

تواصل وزارة الداخلية حملاتها الهادفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار مواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار بما يحقق أرباحًا غير مشروعة.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، شملت ضبط مايزيد عن 14 طن  دقيق أبيض وبلدي مدعم تم حجبهم عن التداول لتحقيق مكاسب غير قانونية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات التموينية المكثفة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بأسعار السلع الأساسية.

استمرار الحملات إحكام الرقابة على الأسواق استغلال المواطنين ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين الاعلان عن الأسعار البيع بأزيد من السعر البيع بأزيد من السعر المقرر

الجريدة الرسمية