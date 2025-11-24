ضبط المدير المسئول عن استوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المدير المسئول عن استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه وتم ضبط المدير المسئول وبحوزته (الأدوات المستخدمة في التسجيل الصوتي).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

