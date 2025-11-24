الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة في شمال سيناء وإصابة شخصين بسبب وصلة مزاح

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بشمال سيناء وقيام أحد طرفيها بإصطحاب أفراد الطرف الآخر بإحدى السيارات ولاذوا بالهرب.. وضبط طرفي المشاجرة.

ورصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بشمال سيناء وقيام أحد طرفيها باصطحاب أفراد الطرف الآخر بإحدى السيارات ولاذوا بالهرب.

بالفحص تبين عدم ورورد ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين"أحدهما مصاب بسحجات متفرقة")، طرف ثان: (4 أشخاص "أحدهم مصاب بسحجات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العريش، لخلافات سابقة بين الطرفين حول المزاح تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب وقاموا بإصطحابهما بسيارة قيادة أحدهم ولاذوا بالهرب.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

