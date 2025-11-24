ضبط سيدتين وسائق وشاب بعد مشاجرة عنيفة بسبب التحرش بسيدة فى المطرية

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدتين وسائق وشاب بعد مشاجرة عنيفة بسبب التحرش بسيدة فى المطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بحدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء.

وبالفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول عامل "مصاب بجرح بالرأس" وطرف ثان (سائق، سيدتان) وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب قيام الأول بمعاكسة إحدى السيدات من الطرف الثانى تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم باستخدام الأسلحة البيضاء، مما أدى لحدوث إصابة أحدهم المنوه عنها.



وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (فرد خرطوش - سلاح أبيض - عدد من الزجاجات الفارغة).

وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

