أقواها السنامكي وأشهرها الحلبة، علاج الإمساك بالأعشاب الطبيعية

علاج الإمساك بالأعشاب الطبيعية، يُعد الإمساك من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي التي تسبب إزعاجا وألما أيضًا، حيث يعاني منه الملايين حول العالم بدرجات متفاوتة.





وعلى الرغم من توافر العلاجات الدوائية، إلا أن الإقبال على الطب البديل واستخدام الأعشاب الطبيعية لعلاج الإمساك بات يتزايد يومًا بعد يوم، لما تقدمه هذه الأعشاب من حلول آمنة وفعّالة بأقل الأعراض الجانبية الممكنة.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الإمساك مشكلة مزعجة تؤثر على نوعية الحياة، لكن يمكن التغلب عليها عبر تغييرات بسيطة في أسلوب الحياة والنظام الغذائي، مع الاستعانة بالأعشاب الطبيعية بشكل معتدل ومدروس.



أولًا: ما هو الإمساك؟



ما هو الإمساك

الإمساك هو حالة تتمثل في انخفاض عدد مرات التبرز إلى أقل من ثلاث مرات أسبوعيًا، أو صعوبة في إخراج البراز بسبب صلابته، أو الإحساس بعدم الإفراغ الكامل بعد التبرز.



وتختلف أسباب الإمساك بين النظام الغذائي الفقير بالألياف، قلة شرب الماء، قلة النشاط البدني، التوتر والقلق، وكذلك بعض الأدوية أو الحالات الطبية المزمنة مثل القولون العصبي أو الغدة الدرقية.

ثانيًا: لماذا العلاج بالأعشاب؟



تتجه شريحة واسعة من الناس إلى استخدام الأعشاب لعلاج الإمساك لعدة أسباب، من أبرزها:

الأمان: الأعشاب غالبًا ما تكون آمنة عند استخدامها باعتدال.

قلة الآثار الجانبية: مقارنةً ببعض الملينات الكيميائية التي قد تسبب تعود الجسم عليها.

الفوائد الشاملة: معظم الأعشاب لا تعمل فقط كملينات، بل تدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ثالثًا: أشهر الأعشاب الطبيعية لعلاج الإمساك



1. السنامكي (Senna)

تُعد السنامكي من أقوى الأعشاب المستخدمة لعلاج الإمساك، إذ تحتوي على مركبات تُعرف باسم "الأنثراكينونات" التي تُحفز حركة الأمعاء.

طريقة الاستخدام:

يمكن غلي أوراق السنامكي وشربها كمغلي، أو تناولها كمكملات أو أقراص تُباع في الصيدليات. يُفضل عدم استخدامها لأكثر من أسبوع دون استشارة طبيب، لأن استخدامها لفترات طويلة قد يسبب تعود الأمعاء عليها.

2. بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، وتُعد خيارًا ممتازًا لعلاج الإمساك المزمن.

طريقة الاستخدام:

يمكن تناول ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة يوميًا، مع كوب كبير من الماء. كما يمكن إضافتها إلى الزبادي أو الشوربة أو السلطات.

3. العرقسوس

العرقسوس يعمل كمُلين خفيف، كما يساهم في تهدئة الالتهابات داخل الجهاز الهضمي.

طريقة الاستخدام:

يُغلى العرقسوس ويُشرب كمشروب دافئ، ولكن يُنصح بعدم الإفراط في تناوله خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

4. الكمون

يُستخدم الكمون بشكل تقليدي لعلاج الانتفاخ والغازات، كما يساعد في تحفيز حركة الأمعاء، وبالتالي يساهم في تخفيف الإمساك.

طريقة الاستخدام:

يُنقع الكمون في الماء المغلي ويُشرب صباحًا على الريق. يمكن أيضًا إضافته إلى الأطعمة كتوابل صحية.

5. اليانسون

يعمل اليانسون كمهدئ طبيعي لعضلات الجهاز الهضمي، كما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

طريقة الاستخدام:

تحضير شاي اليانسون عبر غلي ملعقة صغيرة من البذور في كوب ماء لمدة 5 دقائق، ثم يُشرب بعد الأكل.

6. الحلبة

تحتوي الحلبة على ألياف تُسهل مرور البراز وتلين الأمعاء.

طريقة الاستخدام:

يُغلى كوب من الماء وتُضاف إليه ملعقة صغيرة من الحلبة، وتُشرب يوميًا في الصباح.

7. الزنجبيل

الزنجبيل يُحفز إفراز العصارات الهضمية ويُساعد على تسريع حركة الأمعاء.

طريقة الاستخدام:

يُشرب الزنجبيل كمغلي، ويمكن إضافة العسل لتحسين المذاق وزيادة الفائدة.

علاج الإمساك بالأعشاب

رابعًا: نصائح مهمة مع استخدام الأعشاب



رغم فوائد الأعشاب الطبيعية، إلا أن هناك بعض التوصيات الهامة لضمان فعاليتها وأمانها:

شرب الماء بكميات كافية: فالأعشاب الغنية بالألياف تحتاج إلى الماء لتقوم بدورها في تليين البراز.

ممارسة الرياضة اليومية: مثل المشي لمدة نصف ساعة يوميًا، لتحفيز حركة الأمعاء.

تجنب الاستخدام المفرط للأعشاب الملينة: مثل السنامكي، إذ يمكن أن يؤدي استخدامها المفرط إلى تعود الجسم عليها وفقدان القدرة الطبيعية على التبرز.

التنوع الغذائي: ينصح باتباع نظام غذائي غني بالخضراوات، الفواكه، والحبوب الكاملة.

استشارة الطبيب في حال استمرار الإمساك لأكثر من أسبوع: فقد يكون عرضًا لحالة صحية تحتاج لتدخل طبي.

خامسًا: حالات لا يُنصح فيها باستخدام الأعشاب



على الرغم من طبيعة الأعشاب الآمنة، إلا أنه يجب توخي الحذر في الحالات التالية:

الحمل والرضاعة: خاصة مع أعشاب مثل السنامكي أو العرقسوس.

الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة: مثل أمراض الكبد أو الكلى، أو من يتناولون أدوية دائمة.

الأطفال: لا يُنصح باستخدام الأعشاب لهم دون إشراف طبي.

الحساسية: بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه بعض الأعشاب، لذا يجب البدء بكمية صغيرة.

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