أعراض الإصابة بالشرخ الشرجي، وطرق علاجه بالمنزل

الشرخ الشرجي هو تمزق في بطانة القناة الشرجية، أو قطع أو تمزق في منطقة الشرج، يمتد إلى القناة الشرجية ويمكن أن ينتج عن الإمساك، والالتهابات، وعوامل أخرى.

يمكن أن يسبب الألم أثناء وبعد حركة الأمعاء وقد يكون هناك دم في البراز.

معظم الشروخ الشرجية يقل عرضها عن سنتيمتر واحد، لكن فتحة الشرج جزء حساس للغاية من الجسم. نتيجة لذلك، يمكن أن يكون الألم في هذه المنطقة شديدًا جدًا، حتى مع وجود تمزق صغير، وفقًا لموقع “medical news today ” الطبي.

تلف بطانة الشرج هو سبب شائع، ويمكن أن تكون مجهولة السبب (لا يوجد سبب معروف).

يتأثر حوالي 11٪ من الناس في حياتهم، وقد يساعد البقاء رطبًا في منع الشقوق الشرجية.

ما الذي يسبب الشق الشرجي؟

يمكن أن تحدث الشقوق الشرجية لعدد من الأسباب.

الإمساك: من المرجح أن تؤدي البراز الكبيرة والصلبة (البراز) إلى حدوث آفات في منطقة الشرج أثناء حركة الأمعاء أكثر من البراز الطري والأصغر.

الإسهال: يمكن أن يتسبب الإسهال المتكرر في ظهور شق شرجي.

التشنجات العضلية: يعتقد الخبراء أن تشنجات عضلات العضلة العاصرة الشرجية قد تزيد من خطر الإصابة بالشق الشرجي. التشنج هو حركة عضلية سريعة وتلقائية عندما يمكن للعضلة أن تتقلص فجأة. قد تقوض التشنجات العضلية أيضًا عملية الشفاء.

الحمل والولادة: الإناث الحوامل المعينات عند الولادة لديهن فرصة أكبر للإصابة بالشق الشرجي نحو نهاية الحمل. قد يتمزق بطانة الشرج أيضًا أثناء الولادة

العدوى المنقولة جنسيًا (STIs): تُعرف أيضًا بالأمراض المنقولة جنسيًا (STDs)، وهي مرتبطة بخطر أعلى للإصابة بالشقوق الشرجية. تشمل الأمثلة الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الورم الحليمي البشري والهربس والكلاميديا.

الحالات الكامنة: قد تتسبب بعض الحالات الكامنة، مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى في تكوين قرح في منطقة الشرج.

تتحكم حلقتان عضليان (عاصرتان) في فتحة الشرج - يتم التحكم في الحلقة الخارجية بوعي؛ الحلقة الداخلية لا يتم التحكم فيها. العضلة العاصرة الداخلية تحت ضغط مستمر. يعتقد الخبراء أنه إذا زاد الضغط كثيرًا، فقد تتشنج العضلة العاصرة الداخلية، مما يقلل من تدفق الدم ويزيد من خطر حدوث شق.

أعراض وعلامات الشق الشرجي

تشمل العلامات والأعراض الرئيسية للشق الشرجي:

الألم: أثناء مرور البراز، يكون الألم حادًا، وبعد ذلك قد يكون هناك إحساس بالحرقان العميق لفترة أطول. - الخوف من الألم قد يمنع بعض المرضى من الذهاب إلى الحمام، مما يزيد من خطر الإصابة بالإمساك. وإذا تأخر الشخص عن استخدام الحمام، فقد يؤدي هذا إلى تفاقم الألم والتمزق، لأن البراز سيكون أكثر صلابة وأكبر حجمًا. وقد يعاني بعض الأشخاص من آلام حادة عند تنظيف أنفسهم بورق التواليت.

الدم: نظرًا لأن الدم طازج، فسيكون أحمر فاتحًا وقد يُلاحظ على البراز أو ورق التواليت. - عادة ما تنزف الشقوق الشرجية عند الرضع.

الحكة: تحدث في منطقة الشرج. وقد يكون الإحساس متقطعًا أو مستمرًا.

- عسر التبول: يحدث الانزعاج عند التبول (أقل شيوعًا). قد يتبول بعض المرضى بشكل متكرر.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بالشقوق الشرجية؟

يمكن أن تؤثر الشقوق الشرجية على الأشخاص من أي عمر أو جنس على حد سواء. وهي السبب الأكثر شيوعًا للنزيف الشرجي عند الرضع والأطفال. قد يجد بعض الأطفال رؤية الدم الأحمر الفاتح في البراز وورق التواليت أمرًا محزنًا.

في معظم الحالات، تختفي الشقوق الشرجية دون الحاجة إلى علاج طبي أو جراحة. قد تساعد الكريمات الموضعية أو التحاميل أو كليهما ومسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف الأعراض. ​​ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل مزمنة إذا فشل الشق الشرجي في الالتئام بشكل صحيح.

يسمى الشق الشرجي الذي يستمر أقل من 8 أسابيع بالشق الشرجي الحاد. ويستمر الشق الشرجي المزمن مع ظهور الأعراض لمدة أطول من 8 إلى 12 أسبوعًا. لا يوجد سبب محدد للشق الشرجي الأولي، في حين أن الشق الشرجي الثانوي له سبب محدد.

كيفية التخلص من الشق الشرجي؟

في أغلب الحالات، يختفي الشق الشرجي من تلقاء نفسه خلال بضعة أسابيع. قد يوصي الطبيب ببعض الأدوية لتخفيف أعراض الألم أو الحرقة أو الانزعاج. إذا كان المريض يعاني من الإمساك، فقد يصف الطبيب ملينًا للبراز.

سيتم تشجيع الفرد أيضًا على زيادة تناول الألياف الغذائية، مما يساعد في تليين البراز. يوصي الأطباء عمومًا بأن يتناول البالغون 25-30 جرامًا من الألياف يوميًا.

هناك خطر الإصابة بتقلصات في المعدة، وغازات، وانتفاخ البطن، وإسهال إذا كانت زيادة تناول الألياف سريعة ومرتفعة جدًا.

يجب أن تتم الزيادة تدريجيًا. يجب على المريض التأكد من شرب الكثير من السوائل، ويفضل الماء.

الجراحة

إذا كان الشق مزمنًا (طويل الأمد) ولا يلتئم، فقد تكون الجراحة خيارًا.

تتم إزالة جزء من عضلة العاصرة الشرجية جراحيًا، مما يؤدي إلى تقلصات أقل حدة وأقل شدة - يُعرف هذا الإجراء باسم استئصال العضلة العاصرة الداخلية.

استئصال الشق هو الإزالة الجراحية للشق - هذا الإجراء نادر ويمكن استخدامه عند الأطفال.

العلاجات المنزلية للشق الشرجي

لتخفيف الألم أو الانزعاج في المنزل، يمكن للشخص أن يحاول أخذ حمام دافئ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التأكد من شرب كمية كافية من الماء وتناول كمية كافية من الألياف يمكن أن يساعد في تليين البراز، حتى لا يتفاقم الشق أكثر. يمكن للشخص أيضًا التفكير في تناول مكملات الألياف مثل قشر السيلليوم.

فيما يلي نصائح لمنع الشق الشرجي:

حافظ على البراز طريًا: تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا مع الكثير من الألياف. تأكد من أن تناول السوائل كافٍ - تذكر أن الماء هو أفضل سائل.

لا تؤخر استخدام الحمام: الانتظار يعني أنه عندما يخرج البراز في النهاية، سيكون أكبر وأكثر صلابة.

الأطفال: يمكن أن يؤدي تغيير الحفاضات بشكل متكرر إلى تقليل خطر الإصابة بالشقوق الشرجية عند الأطفال.

الأطعمة "الحادة": تجنب الأطعمة التي قد لا يتم هضمها جيدًا، مثل المكسرات والفشار.

التمارين الرياضية: يمكن أن تقلل التمارين الرياضية المنتظمة من خطر الإصابة بالإمساك، مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالشقوق الشرجية. حافظ على ترطيب جسمك جيدًا أثناء وبعد التمرين.

الإجهاد: تجنب الإجهاد والجلوس على المرحاض لفترة طويلة.

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