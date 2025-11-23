18 حجم الخط

تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الأحد، أعمال الرصف الجارية بطريق الرحامنة – العزازمة – عزبة الجندي، يرافقه المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد.

تأتي هذه الجولة في إطار خطة مشروعات "رد الشيء لأصله" التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين.

محافظ دمياط يتفقد أعمال رصف طريق الرحامنة

متابعة ميدانية لمعدلات التنفيذ

شهدت الجولة حضور المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق، والمهندسة ميمي السعداوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور. واطلع المحافظ على سير أعمال وضع الطبقة السطحية للأسفلت، حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن نحو 70% من إجمالي الأعمال، مع الدفع بالمعدات اللازمة لتسريع وتيرة التنفيذ.

التأكيد على الجودة والالتزام بالمواصفات الفنية

أكد محافظ دمياط على الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة في جميع مراحل الرصف، مع أهمية التنسيق مع الجهات المعنية، خاصة الري والصرف الصحي، لضمان اكتمال مشروعات البنية التحتية دون أي معوقات. وأوضح الشهابي أن سرعة الإنجاز تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة المواطنين بالقرى المحيطة.

مشروع لتحسين السيولة المرورية وخدمة القرى

يأتي هذا المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية، وتسهيل الوصول بين القرى، ورفع كفاءة البنية الأساسية بشكل عام، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

