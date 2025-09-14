محافظ دمياط يتابع أعمال الرصف بطريق كفر شحاتة

تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، في جولة ميدانية صباح اليوم، أعمال الرصف الجارية بطريق كفر شحاتة بمركز كفر سعد، وذلك في إطار خطة مديرية الطرق والنقل لرد الشئ لأصله ورفع كفاءة شبكة الطرق.

متابعة ميدانية بحضور مسؤولي الطرق

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق، والعميد هاني عبد القوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الرصف وما تم إنجازه على أرض الواقع.

طريق بطول 8.4 كيلو متر لخدمة الحركة المرورية

وشملت الأعمال رصف الطريق بطول 8.4 كيلو متر حتى طريق عزب العرب، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات المرافق التي نُفذت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". كما تم إنشاء حارتين مروريتين لتيسير حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية.

خطة شاملة لتطوير الطرق

وأكد محافظ دمياط أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق وفق معايير فنية محددة، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم البنية التحتية بالمراكز والقرى.

