بدء أعمال تصنيع طبقة الأساس بطريق قرقورة بدمنهور

كلف عمر أحمد لبيب، رئيس مركز ومدينة دمنهور، الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2025 /2026 لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات بالقرى، تواصل محافظة البحيرة أعمالها الميدانية بمركز ومدينة دمنهور.

تحسين كفاءة الطرق وتيسير حركة المواطنين

حيث تم بدء أعمال تصنيع طبقة الأساس بطريق قرقورة – مجلس قرية شرنوب، تمهيدًا لاستكمال خطة الرصف التي تستهدف تحسين كفاءة الطرق وتيسير حركة المواطنين، وتتم الأعمال تحت إشراف المهندسة نهى عبد الستار، مديرة إدارة المشروعات، وعبد القادر النشار، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية شرنوب.

دعم جهود التنمية المحلية

تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لدعم البنية التحتية بالقرى، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود التنمية المحلية، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتسهيل الحركة المرورية علي الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.