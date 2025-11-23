18 حجم الخط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الأحد، الأعمال الأولية لمبادرة "رد الشيء لأصله" ورفع كفاءة شارع الثورة بمدينة الزرقا، المحور الرئيسي للمدينة، الذي يمتد لحوالي 500 متر بعرض متوسط نحو 20 مترًا.

مشاركة قيادات المحافظة في الجولة الميدانية

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق، والمهندسة حنان الأطروش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، حيث اطلعوا على سير الأعمال والمراحل التنفيذية للمشروع.

محافظ دمياط يتفقد أعمال تطوير شارع الثورة بالزرقا

تطوير شامل للشارع وفق معايير فنية

وجه المحافظ خلال الجولة بتوسعة الطريق في القطاع الواقع بالمنتصف، لضمان الاستفادة من كامل عرض الشارع، وإعادة تنفيذ البردورات طبقًا للمواصفات الفنية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتعزيز السلامة المرورية، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير شبكة الطرق بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.