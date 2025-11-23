الإثنين 24 نوفمبر 2025
محافظ دمياط يتفقد أعمال تطوير شارع الثورة بالزرقا

محافظ دمياط يتفقد أعمال تطوير شارع الثورة بالزرقا
تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الأحد، الأعمال الأولية لمبادرة "رد الشيء لأصله" ورفع كفاءة شارع الثورة بمدينة الزرقا، المحور الرئيسي للمدينة، الذي يمتد لحوالي 500 متر بعرض متوسط نحو 20 مترًا.

مشاركة قيادات المحافظة في الجولة الميدانية

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق، والمهندسة حنان الأطروش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، حيث اطلعوا على سير الأعمال والمراحل التنفيذية للمشروع.

 

تطوير شامل للشارع وفق معايير فنية

وجه المحافظ خلال الجولة بتوسعة الطريق في القطاع الواقع بالمنتصف، لضمان الاستفادة من كامل عرض الشارع، وإعادة تنفيذ البردورات طبقًا للمواصفات الفنية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتعزيز السلامة المرورية، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير شبكة الطرق بالمنطقة.

 

