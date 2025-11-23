محافظ دمياط يفاجئ مخبزا لإنتاج العيش المدعم بمدينة السرو

18 حجم الخط

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لأحد مخابز الخبز البلدي المدعم بمدينة السرو، يرافقه المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظة على متابعة جودة الخبز، والتأكد من انتظام توزيعه على المواطنين وفقًا للمعايير المحددة.

متابعة دقيقة لعملية الإنتاج وحصص الدقيق المدعم

خلال الزيارة، حرص المحافظ على متابعة عملية إنتاج الخبز خطوة بخطوة، والتأكد من التزام المخبز بالمواصفات والأوزان الرسمية للرغيف، بالإضافة إلى مراقبة حصة المخبز من الدقيق المدعم ومدى انتظام صرفها للمواطنين. ووجه الشهابي بتعزيز الرقابة على جميع المخابز لضمان وصول الخبز المدعم لكل مستحق دون تأخير أو نقص.

تواصل مباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم

ولم تقتصر الزيارة على المخبز فقط، بل حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين الذين يترددون على المخبز، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا أن الاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم يمثل أولوية قصوى للمحافظة.

وأكد الشهابي أن المحافظة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية المدعمة، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين ويحقق رضاهم.



