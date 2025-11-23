الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يفاجئ مخبزا لإنتاج العيش المدعم بمدينة السرو

محافظ دمياط يقوم
محافظ دمياط يقوم بزيارة مفاجئة لمخبز الخبز البلدي بالسرو
18 حجم الخط

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لأحد مخابز الخبز البلدي المدعم بمدينة السرو، يرافقه المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد.

 تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظة على متابعة جودة الخبز، والتأكد من انتظام توزيعه على المواطنين وفقًا للمعايير المحددة.

 

 

 

 

 

متابعة دقيقة لعملية الإنتاج وحصص الدقيق المدعم

خلال الزيارة، حرص المحافظ على متابعة عملية إنتاج الخبز خطوة بخطوة، والتأكد من التزام المخبز بالمواصفات والأوزان الرسمية للرغيف، بالإضافة إلى مراقبة حصة المخبز من الدقيق المدعم ومدى انتظام صرفها للمواطنين. ووجه الشهابي بتعزيز الرقابة على جميع المخابز لضمان وصول الخبز المدعم لكل مستحق دون تأخير أو نقص.

 

تواصل مباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم

ولم تقتصر الزيارة على المخبز فقط، بل حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين الذين يترددون على المخبز، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا أن الاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم يمثل أولوية قصوى للمحافظة. 

وأكد الشهابي أن المحافظة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية المدعمة، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين ويحقق رضاهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التواصل المباشر مع المواطنين الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المقدمة للمواطنين تلبية احتياجاتهم حياة كريمة للمواطنين محافظ دمياط مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مواد متعلقة

رئيس جامعة دمياط يصدر قرارا بتعيين نائب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تحرير 53 محضرًا تموينيًا متنوعًا لمخابز مخالفة بالبحيرة

ضبط 45 مخالفة تموينية في حملات مكثفة على المخابز بدمياط

مواطن يستغيث بمحافظ الإسماعيلية لوجود سوس بالخبز المدعم وتحرك عاجل من التموين

لالتزامه بجودة الخبز، محافظ الوادي الجديد يمنح مكافأة لمخبز بالخارجة

محافظ الوادي يقود حملة على المخابز ويضبط تلاعبا في وزن الرغيف بالخارجة

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

الأكثر قراءة

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية