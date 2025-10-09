تحرير 53 محضرًا تموينيًا متنوعًا لمخابز مخالفة بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، بتنفيذ حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية بنطاق أربعة مراكز، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٥٣ محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وتم تحرير ١٧ محضرا بمركزي الدلنجات وكوم حمادة لمخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر تصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، و٣ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم نظافة أدوات العجن و٣ محاضر غلق بدون إذن مسبق.

وبمركزي شبراخيت وإيتاي البارود، تم تحرير محضر لمخبز تصرف في ٢٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم، و١٢ محضرا لمخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجن، وآخر لعدم وجود سجل الزيارات، بجانب تحرير محضرين لمخالفات أخرى متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز البلدية المدعمة، للتأكد من جودة ومطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان المقررة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تموينية يتم اكتشافها.

