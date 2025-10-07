الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
ضبط 45 مخالفة تموينية في حملات مكثفة على المخابز بدمياط

مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط

 تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، برئاسة الأستاذ مجدي عبد الكريم، في تنفيذ حملات مكثفة اليوم الثلاثاء على مختلف المخابز ومستودعات البوتاجاز، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الرقابية على الأسواق والمخابز،

تحرير 45 محضر مخالفة


أسفرت الحملة عن تحرير 45 محضرًا تموينيًا ضد عدد من المخابز المخالفة، تنوعت بين نقص وزن الرغيف، وعدم استيفاء المواصفات القياسية، وعدم وجود قائمة تشغيل أو سجل زيارات، وعدم نظافة أدوات العجن، بالإضافة إلى محضر لمخبز متوقف عن العمل.

 

كما تم تحرير 5 محاضر تصرف في 31 شيكارة دقيق مدعم، وذلك في إطار تشديد الرقابة على منظومة الخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب أو تجاوز.

وأكد محافظ دمياط على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي للتأكد من التزام جميع المخابز والأسواق بالضوابط والقوانين، حفاظًا على حقوق المواطنين وجودة المنتجات المقدمة لهم.

 

