لالتزامه بجودة الخبز، محافظ الوادي الجديد يمنح مكافأة لمخبز بالخارجة

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من المخابز بمدينة الخارجة؛ وذلك استكمالًا لجولات المتابعة الميدانية، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز، للوقوف على مستوى جودة الخبز وتطبيق الاشتراطات التموينية المقررة.

وخلال الجولة، شدّد المحافظ على استمرار تكثيف الرقابة التموينية والمتابعة اليومية داخل المخابز، للتأكد من الالتزام بالوزن ومنع أى محاولات للتلاعب.

 

ووجه محافظ الوادي الجديد، بصرف مكافأة للعاملين بأحد المخابز المدعمة؛ تقديرًا للالتزام بمعايير جودة إنتاج الرغيف، مؤكدًا حرص المحافظة على تشجيع النماذج الإيجابية وتحفيزها إلى جانب التصدي بكل حزم لأية مخالفة.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أجري جولةٍ مفاجئة بالأمس علي أحد مخابز مدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بجودة إنتاج رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه.

ووجّه المحافظ بإحالة المسئولين بمديرية التموين للتحقيق وتحرير مخالفة وتوقيع غرامة مالية للمخبز؛ لوجود نقص بوزن الرغيف المدعم، وتوجيه إنذار بالغلق حال تكرار المخالفة.

