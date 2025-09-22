قاد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح الإثنين، حملة على المخابز، للتحقق من جودة الإنتاج والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مع مراجعة انتظام العمل داخل المخبز وتطبيق الاشتراطات المنظمة لمنظومة التموين.

محافظ الوادي يقود حملة على المخابز ويضبط تلاعبا في وزن الرغيف بالخارجة

وضبط المحافظ أحد المخابز البلدية بمدينة الخارجة، بعد رصد نقصٍ في وزن رغيف الخبز المدعّم، ووجّه بإحالة مسئولي التموين المختصين إلى التحقيق في أسباب القصور، وتحرير مخالفة بحق المخبز المخالف، مع توقيع غرامة مالية فورية وفق القواعد المنظمة وتوجيه إنذار بالغلق حال تكرار المخالفة.

وأكد الزملوط أن منظومة الخبز المدعّم خط أحمر، وأن أي تلاعبٍ في وزن رغيف الخبز أو جودته يُعد مساسًا بحقوق المواطنين.

وجرى التشديد على استمرار المرور اليومي على المخابز البلدية لضمان الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية وتطبيق آليات الردع على كل المخابز المخالفة ضمن اختصاصات التموين بالمحافظة.

