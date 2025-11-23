التشكيل المتوقع لقمة أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أرسنال ضد توتنهام، يحتضن ملعب الإمارات مباراة فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد ضد نظيره توتنهام علي ملعب "الإمارات" في قمة منافسات الجولة الثانية عشرة في الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل المتوقع لقمة أرسنال أمام توتنهام كالتالي:

تشكيل أرسنال ضد توتنهام هوتسبير

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، بييرو هينكابي، ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن زوبيمندي، ابريتشي إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا،ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد

تشكيل توتنهام هوتسبير ضد أرسنال

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، ديسنتي أو دوجي

خط الوسط: جواو بالينيا، رودريجو بينتانكور، تشافي سيمونز

خط الهجوم: محمد قدوس، ويلسون أودوبرت، ريتشارليسون

ويسعى نادي أرسنال إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تعزيز صدارته لجدول الدوري، خاصة بعدما خسر مانشستر سيتي بهدفين لهدف أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة نفسها أمس.

ويحتل آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، في حين أن توتنهام لديه 18 نقطة ويحتل المركز الثامن في الوقت الحالي.

مواعيد الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي

بيرنلي 0-2 تشيلسي (انتهت)

بورنموث 2-2 وست هام يونايتد (انتهت)

برايتون 2-1 برينتفورد (انتهت)

فولهام 1-0 سندرلاند (انتهت)

ليفربول 0-3 نوتينجهام فورست (انتهت)

وولفرهامبتون 0-2 كريستال بالاس (انتهت)

نيوكاسل يونايتد 2-1 مانشستر سيتي (انتهت)



الأحد 23 نوفمبر 2025

ليدز يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب إيلاند رود

أرسنال ضد توتنهام هوتسبير- 6:30 مساءً - ملعب الإمارات

الاثنين 24 نوفمبر 2025

مانشستر يونايتد - إيفرتون - 10 مساءً - ملعب أولد ترافورد

