7 شروط لتوثيق زواج المصري من أجنبية، تعرف عليها

ترصد فيتو لقرائها، أهم ما يتعلق بزواج الأجانب في مصر واجراءت توثيق الزواج بوزارة العدل والسفارة التي تنتمي إليها الزوجة الاجنبية، وشروط إتمام الزواج داخل مصر والرسوم المقررة، وتشمل هذه الخطوات ضرورة حضور الطرفين بشخصيهما، وتقديم الأوراق الثبوتية المترجمة والمعتمدة، واستيفاء الشروط القانونية التي تقرها الجهات المختصة.

يأتي ذلك في إطار حرص فيتو على تقديم خدمة معلوماتية دقيقة للراغبين في الزواج المختلط، وتوضيح المسارات القانونية السليمة التي تضمن الاعتراف الرسمي بالعقد داخل مصر وخارجها.

شروط زواج الأجانب في مصر

-حضور الزوجين شخصيًا: أو بتوكيل في الأمور الزوجية.

-وجود شاهدين عدل: بالإضافة إلى طابع أسرة يتم شراؤه من مجمع التحرير.

-فرق السن: يُفضل ألا يتجاوز فرق السن بين الزوجين 25 عامًا.

-إقامة الزوجة الأجنبية في مصر: يجب أن تكون الإقامة غير سياحية.

-شهادة عدم ممانعة: يجب على الزوجة الأجنبية الحصول على شهادة عدم الممانعة من سفارتها.

-الديانة: يجب أن تكون الزوجة من أهل الكتاب (مسلمة، مسيحية، أو يهودية).

-شهادات إضافية: مثل الشهادات الخاصة بحالة الزوجين الاجتماعية والديانة.

إجراءات توثيق زواج الأجانب في مصر

-بعد إتمام الأوراق، يجب التوجه إلى وزارة العدل لإتمام العقد.

-يتم ختم العقد في الشهر العقاري ثم توثيقه في وزارة الخارجية.

-في حال كانت الزوجة من جنسية أجنبية، يتم استكمال الإجراءات في السفارة الخاصة بها.

- شهادات السفارة المختصة

يلزم تقديم شهادة رسمية من سفارة الطرف الأجنبي تتضمن:

• الحالة الاجتماعية

• السن

• الديانة

• شهادة عدم ممانعة على الزواج

- الفحص الطبي للطرفين

ويتم تقديم شهادة فحص طبي معتمدة من مكتب صحة تثبت سلامة كل من الزوج والزوجة طبيًا قبل إتمام العقد.

الأوراق المطلوبة لتوثيق زواج الأجانب في مصر

-شهادة ميلاد مصدق عليها من السفارة المصرية.

-قيد فردي مصدق من خارجية دولتك.

-شهادة عدم ممانعة من السفارة أو وزارة الداخلية في بلدك.

-صور فوتوغرافية من الزوجين.

- شهادة وفاة للزوج السابق (إذا كان أحد الزوجين أرملًا).

رسوم زواج الأجانب في مصر

تتراوح رسوم توثيق زواج الأجانب في مصر بين 5000 إلى 10000 جنيه مصري، ويعتمد المبلغ على عدة عوامل مثل الجنسية، الديانة، والحالة الاجتماعية للطرفين بالإضافة إلى رسوم إدارية لترجمة المستندات والقيام بالخدمات المطلوبة في السفارة.

كما أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن تخصيص قاعة لإتمام توثيق الزواج مقابل 2000 جنيه، كما تم فرض رسوم على خدمة الترجمة الفورية للمحررات بـ 1000 جنيه.

