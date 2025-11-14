18 حجم الخط

ترصد فيتو خلال السطور التالية أنواع قضايا الأسرة وكيفية الاستعلام عنها عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل، والدعاوى القانونية التي يحق للزوجة رفعها ضد الزوج حال الخلاف بينهم..



خطوات الاستعلام عن قضايا الأسرة عبر الإنترنت



ادخل إلى موقع وزارة العدل: قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل.



اختر الخدمات الإلكترونية: اضغط على قسم "الخدمات الإلكترونية".



اختر الاستعلام عن قضية: ابحث عن خدمة "الاستعلام عن قضية" أو "الاستعلام عن قضية في محكمة الأسرة" واخترها.



أدخل البيانات المطلوبة: قم بإدخال البيانات اللازمة مثل رقم الدعوى، ونوعها، ودرجة التقاضي، والمحكمة المختصة، والسنة القضائية.



اضغط على "بحث": بعد إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، اضغط على زر "بحث" لعرض تفاصيل القضية.



أنواع القضايا الأسرية التي تختص بها محكمة الأسرة



الطلاق والفسخ: المحاكم المختصة تنظر في طلبات الطلاق أو فسخ عقد الزواج وفقًا للشروط القانونية.

النفقة: تحدد المحكمة مبلغ النفقة التي يجب على الزوج دفعها للطرف الآخر أو للأطفال.

الحضانة: الفصل في قضايا الحضانة وتحديد من سيرعى الأطفال بعد الطلاق.





الدعاوى القانونية التي يحق للزوجة رفعها ضد الزوج



_ نفقة زوجية.

_ نفقة صغار.

_ منقولات زوجية شاملة الذهب.

_ نفقة عدة.

_ مطالبة متعة.

_ مؤخر الصداق.

_ تمكين من مسكن زوجية.

_ أجر حضانة.

_ ملابس صيف وشتاء.

_ مصاريف دراسية.

_ مصاريف علاج.

_ أجر رضاعة.

_ أجر حمل مستكن.

_ زيادة نفقة.

_ أجر مسكن.

_ ضم صغير.

_ ولاية تعليمية.

_ اعتراض طاعة.

_ خلع.

_ نفقة أقارب.

_ إثبات نسب.

_ إثبات طلاق.

_ إثبات زواج عرفي.

_ فرش وغطاء.

_ الطلاق بأنواعه.

_ طلاق لعدم الإنفاق.

_ طلاق للضرر.

_ طلاق للعجز.

_ طلاق للجنون.

_ طلاق للغيبة.

_ طلاق لزواجه بأخرى.

_ نفقه بدل تدريبات.



