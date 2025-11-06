18 حجم الخط

نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر مطلعة قولها: إن مسئولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا المشرعين أنه لا يوجد مبرر قانوني يدعم هجمات داخل فنزويلا.



ترامب يسعى للحصول على تفويض من وزارة العدل لضرب فنزويلا

وأكدت المصادر لـ “سي إن إن”: أن المسؤولين أبلغوا المشرعين الأربعاء أنه لا خطط حاليا لشن ضربات داخل فنزويلا والأصول العسكرية تتحرك في الكاريبي فقط لدعم مكافحة المخدرات وجمع المعلومات



وأوضح المسئولون أن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر بعد كيف سيتعامل مع فنزويلا وهناك مساع للحصول على رأي من وزارة العدل يبرر ضرب أهداف بفنزويلا دون تفويض من الكونجرس

