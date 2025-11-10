وزير العدل يستقبل رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في المسائل الجنائية

18 حجم الخط

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الإثنين، مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (Eurojust )، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيدًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وارتقائه إلى مستوى الشراكة والتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات سيما مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وخلال اللقاء استعرض الوزير أوجه التعاون المثمر مع الوكالة في مجال التعاون القضائي في المسائل الجنائية والمشاركة المنتظمة في الفعاليات التي تنظمها تحت مظلة برنامج الأورومتوسطي.

ومن جانبه أعرب مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية عن خالص سعادته باللقاء، مؤكدًا على دور مصر المحوري في الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في مجال التعاون القضائي، مثمنًا الدور الايجابي الذي قامت به الدولة المصرية ووزارة العدل في مد جسور التعاون في كافة المجالات، سيما مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن تطلعه إلى المضي قدمًا نحو تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبي.

