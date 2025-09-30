تعاون بين وزارة العدل ومعهد دبي القضائي لتبادل الخبرات التدريبية

وقع المستشار مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الإماراتية القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي المدير العام لمعهد دبي القضائي، مذكرة تفاهم بين المعهدين.

وذلك في مجالات تنظيم وتبادل البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المشتركة، وتنمية القدرات القانونية والقضائية بين الجانبين في القوانين المستحدثة، إلى جانب التعاون في تقنيات التدريب الالكتروني وتطبيقاته التقنية الحديثة.

جري التوقيع عبر تقنيات التواصل المرئي، على أن تبدأ أولي فعاليات مذكرة التفاهم فور تفعيل مذكرة التفاهم.

جدير بالذكر أن المركز القومي للدراسات القضائية المصري أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 1981 بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميًا، وأصبح المركز يحتل مكانًا متميزًا في تحقيق العدالة الناجزة، وأنشئ بالمركز متحف يضم أشهر القضايا التاريخية باعتبارها جزء لا يتجزأ من التاريخ القضائي المصري.

