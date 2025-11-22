مقتل مواطن وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة في كفر الشيخ

18 حجم الخط

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، أسفرت عن سقوط قتيل وعدة مصابين.

تفاصيل الواقعة

وكان قسم شرطة ثان كفر الشيخ تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرف أول مكون من 6 أشخاص، ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية، وطرف ثان مكون من 5 أشخاص، أربعة منهم لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة القسم. المشاجرة اندلعت بسبب خلافات الجيرة، واستخدم خلالها الطرفان بنادق خرطوش وأسلحة بيضاء، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح وسحجات متفرقة، ومصرع مالك كشك كان متواجدًا بالصدفة داخل الكشك وقت نشوب المشاجرة.

إجراءات الأمن

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، عدا أحدهم هارب ويتم البحث عنه لضبطه، وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج، كما ضبط بحوزة المتهمين 3 بنادق خرطوش وسلاح أبيض، وأقروا بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

