فيديو تحطيم فلاتر مياه يدفع الداخلية لتحرك حاسم

كشف الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بإتلاف وتكسير عدد من فلاتر المياه.

اعتداء على فلاتر مياه بالشرقية.. ضبط مرتكب الواقعة

تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من مالكة محل فلاتر مياه – مقيمة بدائرة المركز – بتعرضها لأضرار نتيجة قيام شقيق زوجها، الظاهر في الفيديو، بالتعدي عليها بالسب والضرب، والدخول إلى مخزن فلاتر المياه الخاص بها وتجميع بعض الفلاتر وتكسيرها، وذلك على خلفية خلافات عائلية بين الطرفين.

ضبط المتهم والتحقيق

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لنفس الخلافات العائلية.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

