ضبط والدين استغلا طفلتيهما فى التسول بالمنوفية

فى واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر ترك إحدى السيدات لطفلتيها، إحداهما مريضة، بأحد شوارع محافظة المنوفية واستغلالهما فى أعمال التسول.

تمكنت جهود البحث من تحديد هويّة الطفلتين وضبط والديهما، وأحدهما له معلومات جنائية، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.

وبمواجهتهما، اعترف والد الطفلتين بأن إحداهما مريضة، وأنه تركهما بالشارع برفقة والدتهما لاستجداء المارة والحصول على أموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار متابعة حالة الطفلتين لضمان سلامتهما، وتطبيق القانون على كل من يسيء إلى حقوق الأطفال أو يستغلهم فى التسول.

