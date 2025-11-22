السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أكاديمية الشرطة تكثف تدريب الطالبات على كشف تزوير وثائق السفر

أكاديمية الشرطة تُكثّف
أكاديمية الشرطة تُكثّف تدريب الطالبات على كشف تزوير وثائق
18 حجم الخط

نظّمت أكاديمية الشرطة برنامجًا تدريبيًا موسعًا لطالبات كلية الشرطة، ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لرفع كفاءة الكوادر البشرية ودعم جاهزيتها في مجالات العمل الأمني المتقدمة. 

وجاءت الدورة التدريبية بالتعاون مع الجانب الهولندى، وركّزت على آليات فحص وثائق السفر وكشف عمليات التزوير باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة أوروبيًا.

تفاصيل الدورة التدريبية

شارك فى البرنامج 148 طالبة،  تلقين تدريبات مكثفة على التمييز بين الوثائق الرسمية والمزيفة، والتعرف على العلامات الأمنية لجوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الإقامة، إلى جانب التدريب على أحدث وسائل الفحص والتقنيات التى يستخدمها الاتحاد الأوروبي، كما تناولت الدورة أساليب التزوير المستحدثة وكيفية كشف منتحلى الشخصية.

وجاءت الدورة فى إطار التعاون بين أكاديمية الشرطة وإدارة التعاون الدولى للشرطة الملكية الهولندية، بهدف إعداد الطالبات وتأهيلهن وفق أحدث مناهج التدريب الأمني المتخصصة.

إشادة هولندية وتكريم للمتميزات

أشاد الوفد الهولندى بمستوى الطالبات وقدرتهن على استيعاب الجانب التقني للدورة، مؤكدًا أن هذه المهارات ستعزز أداءهن المستقبلي فى مجال مواجهة الجرائم غير التقليدية.

واختُتمت الفعاليات بحضور السفير الهولندى الذى قام بتكريم الطالبات المتميزات وتسليم الهدايا التذكارية للمشاركين فى العملية التدريبية.

تطوير مستمر فى منظومة العمل الأمنى

تؤكد هذه الخطوة حرص وزارة الداخلية على تطوير قدرات العنصر البشرى، وإعداد كوادر شابة قادرة على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية فى المجالات الأمنية المختلفة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية الشرطة وثائق السفر كشف التزوير وزارة الداخلية تدريب أمنى التعاون المصرى الهولندى

مواد متعلقة

انتحل صفة موظف بنك، سقوط أخطر نصاب بالمنيا بعد الاستيلاء على أموال العملاء

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ50 مليون جنيه في حملة موسعة بقنا

تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الشتاء بتخفيضات 40%

انتظام الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

خلاف على ركنة سيارة يشعل مشاجرة دامية بـ 6 أكتوبر

تحويلات مرورية على كورنيش النيل لاستكمال أعمال محور 3 يوليو

ضبط طفلين بالإسكندرية بعد تداول فيديو تعديهما على طلاب ومعلمين

ضبط شخصين بالإسكندرية متهمين بالنصب والاحتيال تحت زعم العلاج الروحاني

الأكثر قراءة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية