أكاديمية الشرطة تكثف تدريب الطالبات على كشف تزوير وثائق السفر

نظّمت أكاديمية الشرطة برنامجًا تدريبيًا موسعًا لطالبات كلية الشرطة، ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لرفع كفاءة الكوادر البشرية ودعم جاهزيتها في مجالات العمل الأمني المتقدمة.

وجاءت الدورة التدريبية بالتعاون مع الجانب الهولندى، وركّزت على آليات فحص وثائق السفر وكشف عمليات التزوير باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة أوروبيًا.

تفاصيل الدورة التدريبية

شارك فى البرنامج 148 طالبة، تلقين تدريبات مكثفة على التمييز بين الوثائق الرسمية والمزيفة، والتعرف على العلامات الأمنية لجوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الإقامة، إلى جانب التدريب على أحدث وسائل الفحص والتقنيات التى يستخدمها الاتحاد الأوروبي، كما تناولت الدورة أساليب التزوير المستحدثة وكيفية كشف منتحلى الشخصية.

وجاءت الدورة فى إطار التعاون بين أكاديمية الشرطة وإدارة التعاون الدولى للشرطة الملكية الهولندية، بهدف إعداد الطالبات وتأهيلهن وفق أحدث مناهج التدريب الأمني المتخصصة.

إشادة هولندية وتكريم للمتميزات

أشاد الوفد الهولندى بمستوى الطالبات وقدرتهن على استيعاب الجانب التقني للدورة، مؤكدًا أن هذه المهارات ستعزز أداءهن المستقبلي فى مجال مواجهة الجرائم غير التقليدية.

واختُتمت الفعاليات بحضور السفير الهولندى الذى قام بتكريم الطالبات المتميزات وتسليم الهدايا التذكارية للمشاركين فى العملية التدريبية.

تطوير مستمر فى منظومة العمل الأمنى

تؤكد هذه الخطوة حرص وزارة الداخلية على تطوير قدرات العنصر البشرى، وإعداد كوادر شابة قادرة على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية فى المجالات الأمنية المختلفة.



