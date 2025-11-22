الأحوال المدنية تواصل نشر القوافل لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين

18 حجم الخط

تواصل وزارة الداخلية تعزيز دورها المجتمعى عبر تيسير حصول المواطنين على خدمات الأحوال المدنية، من خلال قوافل متنقلة مجهزة تقدم مختلف الخدمات فى أماكن تواجدهم، بما يحقق سرعة واختصارًا للوقت، ويخفف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

قوافل ميدانية لخدمة 10 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل فنية ولوجيستية إلى محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية، مطروح.

وأسفرت جهود هذه القوافل عن استخراج9434بطاقة رقم قومى، و37468مصدرًا مميكنًا.

وبسبب الإقبال الكبير، تقرر استمرار عمل القوافل فى المحافظات ذاتها اعتبارًا من22نوفمبر2025.

استجابة فورية للاتصالات الجماهيرية

واصل القطاع تلقى الطلبات عبر الأرقام المختصرة15340للخدمات الفورية، و15341لخدمة كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وأسفرت الجهود عن استخراج979بطاقة رقم قومى و138مصدرًا مميكنًا وتوصيلها للمواطنين فى نفس اليوم.

دعم إنسانى ومأموريات للمنازل والمستشفيات

استمر القطاع فى تلبية الالتماسات الإنسانية عبر إرسال مأموريات لـ55حالة من كبار السن والمرضى وذوى الهمم لتجديد بطاقات الرقم القومى بمنازلهم ومستشفياتهم.

كما تم إيفاد مأموريات للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادى الخاصة، وتم استخراج وتجديد بطاقات355مواطنًا ومواطنة.

مركز نموذجى لخدمة كبار السن وذوى الهمم

استقبل المركز النموذجى التابع للقطاع عدد410مواطنًا ومواطنة من كبار السن وذوى الهمم، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم فورًا وبجودة عالية.

خدمات مجتمعية تلقى إشادة واسعة

حظيت هذه الجهود بتقدير واضح من المواطنين لما تقدمه من تسهيلات مباشرة وسريعة، تعكس حرص وزارة الداخلية على دعم حقوق الإنسان، وتقديم خدمات جماهيرية ميسرة تحترم وقت المواطن واحتياجاته.

