ضبط 60 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و117 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لرفع مستوى الأمان المرورى وتحسين حركة السير على مختلف الطرق والمحاور بالجمهورية، من خلال حملات يومية تستهدف المخالفات المؤثرة على سلامة المواطنين.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

تمكنت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 116515 مخالفة مرورية متنوعة شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث فى الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.



كما تم فحص 1386 سائقًا وتبين إيجابية 58 حالة لتعاطى المواد المخدرة.

وفى نطاق مناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، أسفرت الحملات عن ضبط 669 مخالفة مرورية متنوعة تحميل ركاب، شروط التراخيص، أمن ومتانة، إضافة إلى فحص 101 سائق ثبتت إيجابية حالتين لتعاطى المواد المخدرة.

كما تم ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالى 11 حكم، والتحفظ على مركبة خالفت القواعد المرورية.

استمرار الحملات المرورية

أكدت وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات لتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات المؤثرة على أمن الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتجاوزين، دعمًا لسلامة المواطنين وحركة المرور على مستوى الجمهورية.

