ضبط سائق ميكروباص بتهمة القيادة برعونة والتحدث في الهاتف أثناء القيادة بالجيزة

ضبط سائق ميكروباص قاد برعونة وتحدث فى الهاتف أثناء القيادة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو مصحوب بتعليق صوتى ظهر عبر مواقع التواصل، وأظهر قائد سيارة ميكروباص يقود برعونة ويتحدث فى الهاتف أثناء القيادة، ما عرّض حياته والآخرين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بفحص ما تم تداوله، تبيّن عدم ورود أى بلاغات فى هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة المختصة من تحديد السيارة وضبطها، وتبين أنها سارية التراخيص.
كما جرى ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بالجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ظهرت بالفيديو.

إجراءات قانونية بحق المتهم

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التى تهدد سلامة مستخدمى الطريق.
 

