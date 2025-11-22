ضبط سائقي توك توك اعترضوا على الغرامات المالية بالقاهرة

18 حجم الخط

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام عدد من سائقي مركبات التوك توك، بالاعتراض على الغرامات المالية المفروضة عليهم، نتيجة مخالفتهم قرار منع سير مركباتهم في الشوارع والمحاور الرئيسية.

تفاصيل الواقعة

تمكن قطاع الأمن بوزارة الداخلية من تحديد الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وعددهم 4 من سائقي مركبات التوك توك، مقيمون بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة. وبسؤالهم أقروا بقيامهم بالاعتراض على موظفي السرفيس نتيجة فرض غرامات مالية عليهم لمخالفتهم قرار منع سير مركبات التوك توك بالطرق والمحاور الرئيسية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضبط المتهمين.



