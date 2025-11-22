محافظ الفيوم ووزير الإسكان يتفقدان محطة مياه الشرب بالعزب

السبت 22 نوفمبر 2025
استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولتهما الميدانية، بتفقد مجمع محطات مياه الشرب بالعزب الجديدة "المرحلة الثالثة"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

محطة مياه العزب الجديدة 

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الفيوم إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطات والتي تخدم قرى مركزى اطسا ويوسف الصديق بطاقة إنتاجية 120 ألف متر مكعب/ يوم بتكلفة مالية 1.5 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة كميات المياه المنتجة لهذه القرى خاصة نهايات الشبكات، لتحسين واستدامة الخدمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بإجمالي نحو 950 ألف نسمة.



وشدد وزير الإسكان خلال الزيارة على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، ودفع معدلات العمل بالمشروع حتى يتم تحقيق الاستفادة للأهالي في أسرع وقت ممكن.

المرحلة الأولى لطريق الفيوم الجديدة

كما انتقل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لتفقد المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمشروع الذي يمثل طريقًا مباشرًا يجري العمل على استكماله بعرض 30 مترًا، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه، وتشمل على كوبري سطحي فوق بحر حسن واصف، والمرحلة الثانية: تتضمن ربط مدينة الفيوم الجديدة بالطريق الدائري لمدينة الفيوم مباشرةً، ويستهدف المشروع تسهيل حركة المرور، وجذب الاستثمارات، وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى مدينة الفيوم الجديدة.

وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

فرحان بمرشح مجلس النواب، حبس شخص أطلق أعيرة نارية في الفيوم 15 يوما

خلال الجولة، وجه وزير الإسكان بإنشاء بوابة لمدينة الفيوم الجديدة تراعي الطابع العمراني للمدينة، وإزالة المخلفات والانتهاء من أعمال الإنارة وتنسيق الموقع بالجزر الوسطى والميادين.

الجريدة الرسمية