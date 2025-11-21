قصور منسية، استراحة الأميرة فوزية بالفيوم تحفة معمارية سقطت من الخريطة السياحية

18 حجم الخط

كانت الأسرة المالكة في مصر قبل ثورة 1952 تتخذ من الفيوم مشتي لها، خاصة في فترات صيد الطيور، مع بداية الشتاء وبداية الربيع وبداية فصل الصيف، وشجعهم على ذلك الطقس المعتدل طوال العام.

كما حبا الله واحة الفيوم بكثير من المميزات، التي لم يختص بها واحة أخرى، فهي واحة منخفضة تحيطها مدرجات خضراء من كل جانب، ما أعطاها منظرا طبيعيا خلابا، خاصة أنها تشبه ورقة التوت الخضرا، ورصدت لها وكالة الفضاء ناسا صورا من الفضاء، ظهرت فيها كالقلب الاخضر في وسط الصحراء الغربية لمصر، في إشارة إلي أنها قلب مصر النابض.



استراحة الأميرة فوزية

وكانت الأميرة فوزية ككل أفراد الأسرة المالكة مغرمة بطبيعة الفيوم، ما جعلها تختار قطعة أرض أمام بحيرة قارون، لإنشاء استراحة لها، للاستمتاع بطبيعة وسحر بحيرة قارون التي تعتبر من أقدم البحيرات في العالم، وتتكون استراحة الأميرة فوزية من طابقين يتوسط الطابق الأرضي سلم مصنوع من خشب الأرو، وشيد لها مكتب أسفل درجات السلم يفتح علي الحديقة، ومخزن للطهاة، كما يوجد به حجرة من الزجاج لتسمح بدخول أشعة الشمس للتنعم بدفئها فى فصل الشتاء، ويوجد في مدخل الاستراحة لوحة زجاجية مبين عليها رسم للمبنى ومعالم المكان، كما يضم الصالون مقاعد فارهة ومدفأة توقد بالاخشاب، وتطل غرف النوم على الشرفة والحديقة، كما تضم الاستراحة حمام تركى، وكانت حديقة القصر تضم أشجار الفاكهة المختلفة منها" المانجو الجوافة" كما كان بها العديد من أشجار الزينة النادرة، إلا أن أحد المحافظين السابقين كان متخصصا فى الزراعة والبساتين، صمم على إزالة أشجار الفواكه من مساحة كبيرة أمام الاستراحة، وتركها أرض فضاء، ويحيط بقصر الأميرة فوزية سور من الحجر الطبيعي المستخرج من صحراء الفيوم، غير مرتفع، ويمكن التسلل من فوقة إلى داخل القصر.

واتخذ المحافظون على مر العصور منذ نقل ملكية القصور الملكية إلى المحافظة من قصر الأميرة فوزية استراحة لهم، بدلا من وضعها على الخريطة السياحية للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.