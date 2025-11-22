السبت 22 نوفمبر 2025
وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان مجمع محطات مياه الشرب بالعزب الجديدة

شريف الشربيني
عقب اجتماعهما بديوان عام محافظة الفيوم، استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولتهما، بتفقد مجمع محطات مياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثالثة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات المنفذة للمشروعات.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الفيوم إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطات والتي تخدم قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق بطاقة إنتاجية 120 ألف متر مكعب/ يوم وبتكلفة مالية 1.5 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة كميات المياه المنتجة لهذه القرى خاصة نهايات الشبكات لتحسين واستدامة الخدمة لتوفير حياه كريمة للمواطنين بإجمالي نحو ٩٥٠ ألف نسمة.

وشدد وزير الإسكان خلال الزيارة على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها في المشروع، ودفع العمل حتى يتم تحقيق الاستفادة للأهالي في أسرع وقت ممكن.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لتفقد المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمشروع، حيث يعد الطريق هو طريق مباشر يجري العمل على استكماله بعرض 30 مترًا، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه، وتشمل كوبري سطحي فوق بحر حسن واصف، والمرحلة الثانية: تتضمن ربط مدينة الفيوم الجديدة بالطريق الدائري لمدينة الفيوم مباشرةً، ويستهدف المشروع تسهيل حركة المرور، وجذب الاستثمارات، وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى مدينة الفيوم الجديدة.

وخلال الجولة، وجه وزير الإسكان بإنشاء بوابة لمدينة الفيوم الجديدة تراعي الطابع العمراني للمدينة، وإزالة المخلفات والانتهاء من أعمال الإنارة وتنسيق الموقع بالجزر الوسطى والميادين.

