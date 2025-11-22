91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

18 حجم الخط

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي، نسبة 91.7 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.2 % والعرب على 4.1 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 489.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 153.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 %و سجل العرب 5.3 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.704,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 7.138,6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس -آخر جلسات الأسبوع- وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.874 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 40302 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 49981 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 18210 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4494 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12300 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 16293 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.876 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 40509 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 50244 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ليغلق عند مستوى 18301 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4484 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 12265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 16268 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4293 نقطة.

