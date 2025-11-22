السبت 22 نوفمبر 2025
حوادث

انتحل صفة موظف بنك، سقوط أخطر نصاب بالمنيا بعد الاستيلاء على أموال العملاء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة جديدة للاحتيال على المواطنين، بعد ضبط أخطر نصاب بالمنيا لاتهامه بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى والاستيلاء على أموال أصحابها.

تفاصيل الضبط

توصلت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إلى قيام أحد الأشخاص المقيمين بدائرة مركز العدوة بالمنيا بتنفيذ عمليات نصب عبر الاتصال بالمواطنين مدعيًا أنه موظف بالبنك، ثم الحصول على بيانات بطاقاتهم وسحب أرصدة منها.

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 5 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطه الاحتيالي.

اعترافات ووقائع

أقر المتهم خلال مناقشته بممارسة نشاطه الإجرامى بذات الأسلوب، وارتكابه 8 وقائع استولى خلالها على مبالغ مالية من حسابات الضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

