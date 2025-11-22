الانتهاء من إصلاح منزل دوران الحميات بالإسماعيلية وعودة الحركة المرورية الإثنين المقبل

18 حجم الخط

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد الشيمي، مدير المديرية، جهودها في رفع كفاءة شبكة الطرق داخل المحافظة.

الإعلان عن أعمال إصلاح الطريق

وأعلنت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية عن الانتهاء من أعمال إصلاح الطريق الواقع عقب منزل الكوبري اتجاه دوران الحميات بشارع أم كلثوم، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين السيولة المرورية وتعزيز معدلات الأمان على الطرق الحيوية.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

موعد فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور

وأكدت المديرية الطرق في محافظة الإسماعيلية، أنه سيتم فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور يوم الإثنين القادم، بعد الانتهاء من جميع الأعمال الفنية وعمليات التأمين اللازمة.

تأتي هذه الأعمال ضمن خطة شاملة لصيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية في محافظة الإسماعيلية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية داخل المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية وصيانتها بشكل دوري والعمل على تحسين حالة الطرق والمحاور الحيوية داخل المحافظة.

وعلى صعيد أخر كان قد افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق أعمال إنشاء طريق أبوعطوة- السحارة- الحمادات، والذي يُعد أحد المحاور المرورية الهامة الجديدة، ويمثل شريانًا حيويًا يربط بين منطقة أبوعطوة بقرية نفيشة مرورًا بالمقابر، ثم عزبة الحمادات ثم أبوآدم ثم طريق البلاچات بطول ٣.٥كم.

فرحة الاهالى بالطريق الجديد

وحرص محافظ الإسماعيلية على مشاركة أهالي المنطقة فرحتهم بهذا الإنجاز، والذي عبَّر عنه المواطنين بأنه حلم طال انتظاره وجاء ليتحقق خلال فترة وجيزة عقب زيارة محافظ الإسماعيلية للمنطقة يناير الماضي.

رسالة شكر من محافظ الإسماعيلية لمديرية الطرق والنقل

وخلال الافتتاح وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر والتقدير لمديرية الطرق والنقل ومركز ومدينة الإسماعيلية وقرية نفيشة، على الجهود المبذولة خلال تلك الفترة الوجيزة.

كما أشاد بتعاون المواطنين خلال أعمال إزالة الإشغالات، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من المشروعات لخدمة المنطقة خاصة مع اكتمال دخول المرافق (الغاز).

