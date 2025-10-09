الخميس 09 أكتوبر 2025
وفاة نقيب المهندسين بالإسماعيلية

المهندس الراحل أحمد
المهندس الراحل أحمد المصرى،فيتو

فقدت محافظة الإسماعيلية، المهندس أحمد المصرى نقيب مهندسي الإسماعيلية، الذى وافته المنية فجر اليوم. 

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال جامعة قناة السويس بـ"العبور الجديد" (صور)

محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال إنشاء طريق الحمادات - السحارة (فيديو)


وأعلنت نقابة المهندسين بالإسماعيلية وفاة المهندس أحمد المصرى ونعته باسم جموع المهندسين في مصر وأبناء محافظة الإسماعيلية خاصةً. 

رحيل رمز من رموز العمل الوطني 

وقالت النقابة في بيان إن النقابة فقدت رمزا وقامة كبيرة وهو المهندس الاستشاري أحمد المصري – نقيب مهندسي الإسماعيلية، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء المهني والإنساني. 

وأضاف البيان: “لقد كان الفقيد نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص، وعلامة بارزة في خدمة زملائه المهندسين، ساعيًا دومًا إلى الارتقاء بالمهنة ودعم أبنائها، ومجسدًا أسمى معاني القيادة الحكيمة والإنسانية الرفيعة، وإذ تنعى النقابة هذا الفقد الجلل، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة، وإلى جميع المهندسين وأبناء محافظة الإسماعيلية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم الجميع الصبر والسلوان”.

وتقام صلاة الجنازة على الفقيد الراحل بمسجد عبد الحى خليل باشا بالمحلة الكبرى، ويقام  العزاء بالسرادق المقام أمام نقابة المهندسين بالإسماعيلية غدًا الجمعة.

