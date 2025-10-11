السبت 11 أكتوبر 2025
محافظات

إصابة مديرة مكتب المتابعة بديوان محافظة الإسماعيلية في حادث مروري

جانب من الحادث،فيتو
تعرضت سيارة الدكتورة رشا فرحان، مديرة مكتب المتابعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، لحادث مروي مما أسفر عن إصابتها ومصرع سائق السيارة.  

محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء في نقيب مهندسي الإقليم

المفتي والأزهري والمسلماني يشاركون محافظة الإسماعيلية الاحتفال بعيدها القومي (فيديو وصور)

حادث بانقلاب سيارة

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة سيدة في حادث انقلاب سيارة وقع على طريق المنافي. 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.   

ومن الفحص المبدئي لمكان البلاغ تبين أن السيارة تابعة لديوان عام محافظة الإسماعيلية، كانت تستقلها الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة، فيما توفي سائق السيارة في الحال. 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ونقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى.  

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابة في حالة حرجة وتم وضعها في قسم العناية المركزة بالمستشفى لحسن استقرار حالتها الصحية. 

