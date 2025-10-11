إصابة مديرة مكتب المتابعة بديوان محافظة الإسماعيلية في حادث مروري

تعرضت سيارة الدكتورة رشا فرحان، مديرة مكتب المتابعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، لحادث مروي مما أسفر عن إصابتها ومصرع سائق السيارة.

حادث بانقلاب سيارة

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة سيدة في حادث انقلاب سيارة وقع على طريق المنافي.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

ومن الفحص المبدئي لمكان البلاغ تبين أن السيارة تابعة لديوان عام محافظة الإسماعيلية، كانت تستقلها الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة، فيما توفي سائق السيارة في الحال.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ونقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى.

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابة في حالة حرجة وتم وضعها في قسم العناية المركزة بالمستشفى لحسن استقرار حالتها الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.