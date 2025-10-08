الإسماعيلية الأزهرية تنظم احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد (صور)

نظمت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد بحضور الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والشيخ أشرف السعيد، مدير عام الوعظ، والشيخ هاني عبد العليم، مدير التوجيه بمنطقة الوعظ والدعوة والإعلام الديني بالمحافظة.

بدء الاحتفالية بالسلام الجمهوري

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، وتلاه قراءة آيات من الذكر الحكيم للطالب محمد حسين، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على روح فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته،تلها عرض فيديو لإنجازات المنطقة أعده مدحت عبدالوهاب،معلم الحاسب الآلي.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

الفقرات الفنية للحفل

وجرى خلال الاحتفال تقديم فقرة فنية بعنوان "مصر أم الدنيا" لطلاب معهد الشيخ زايد النموذجي، ثم كلمة عن نصر أكتوبر المجيد باللغة العربية واللغة الإنجليزية ألقتها الطالبة رغدة عواد والطالب مصطفى هيثم.

ثم كلمة ترحيب من علي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ثم كلمة للدكتور أحمد بيومي الوكيل الشرعي، تحدث فيها عن إنجازات أكتوبر ودورنا في الالتفاف وراء قياداتنا السياسية.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

فقرة فنية لطلاب معهد ال سهمود

وجرى عرض فني بعنوان "مصر حكاية" لطلاب معهد ال سهمود، ثم كلمة الشيخ أشرف السعيد، مدير عام الوعظ، الذي تحدث عن أهمية نصر أكتوبر المجيد ودور علماء الأزهر الشريف في حرب أكتوبر.

ثم عرض لطلاب معهد النوح بعنوان "أبويا وصاني"، ثم فقرة إنشاد من الطالب المتميز حمزة ممدوح وطلاب معهد الشيخ زايد الإعدادي، ثم أنشودة من الطالبة مريم من معهد الشيخ زايد الابتدائي.

ثم عرض لطلاب معهد السحارة ومسرحية لطالبات معهد فتيات السهمود، وعرض فيديو لبانوراما حرب أكتوبر. ثم إنشاد للطالب المتميز أنس الذي أبهر الجميع بأدائه.

وكان خير ختام كلمة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية الذي شكر فيه الجميع على الحضور والتنظيم.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

وتحدث عن دور الأزهر الشريف على مر العصور، وعن حرب أكتوبر المجيدة والدروس المستفادة منها، وعن أهمية الأمن والأمان في بلادنا، شاكرًا جميع القيادات على الحفاظ على أمن وأمان البلاد، داعيا الجميع للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء نصر أكتوبر المجيد وأرواح شهداء الوطن جميعًا.

