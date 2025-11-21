استعدادًا لانتخابات النواب، تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالإسماعيلية

18 حجم الخط

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين، وكذا منع تراكمات القمامة استعدادا لانتخابات مجلس النواب والتي تجرى يومى 24 و25 من شهر نوفمبر الجارى لعام 2025.







إجمالي حمولات المخلفات

ورفعت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، مخلفات تقدر حمولاتها حوالي ٦٩٦٦ طنا خلال الفترة من ١٤ حتى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

جهود الوحدات المحلية للأحياء

وتولى مركز ومدينة الإسماعيلية رفع حوالي ١٣٨٧ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي، كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي ٩٧٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.



فيما قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها ١١٠٧ طن، وقام حي ثالث الإسماعيلية، برفع ٨٢٥ طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

جهود الوحدات المحلية لمراكز الإسماعيلية



وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق من رفع حمولات قدرها ٦٦٧ طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها، أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٩٠٠ طن من المدينة وتوابعها.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ١٠٠ طن، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦١٤١ طنا من المدينة وتوابعها.

بينما رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ٣٧٠ طنا.

جهود الوحدات المحلية فى قطاع الإنارة العامة

أما في قطاع الإنارة العامة، واصلت الوحدات المحلية أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتركيب ٣٠ كشافات صوديوم وليد، بينما قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، بتركيب ٣١ كشافا وإصلاح وصيانة ٢٥ كشافا و٣ لوحات إنارة، وشد سلك ألمونيوم بقطر ٢٥ مليمتر لمسافة ١٥٠ مترا، بالإضافة لزراعة عمود إنارة بشارع الثلاثيني بجوار سور رعاية الشباب، وذلك بمناطق حي السلام والعبور "البلابسة سابقًا" والشهداء.

وتابعت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، شكاوى المواطنين، حيث تمكنت من زرع ١٢ عمودا بمناطق مختلفة بالحي، لضبط الأداء العام للإنارة، تم صيانة شبكة الإنارة خلف مكتبة مصر، وخلف المعهد الأزهري عمر بن عبدالعزيز ومنطقة التثقيف الفكري وخلف الضرائب العقارية، وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ٤١٢ كشاف إنارة عامة، وتركيب عداد إنارة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، مقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.

وأجرى مركز ومدينة القنطرة غرب، صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بـ ٨٥ كشاف، وتركيب ٤٠ لمبة ليد بالجهود الذاتية.

كما أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، خلال الأسبوع الماضي، صيانة ٦٥ كشاف إنارة وتركيب عدد ١٩ كشافا و٢٢ لمبة ليد موفرة بالمدينة وقرية المحسمة الجديدة والسبع آبار الغربية والشرقية والواصفية.

وشملت جهود أعمال الإنارة العامة بمركز ومدينة القصاصين، صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٧٥ كشافا.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة ٢٣٩ كشاف إنارة ولمبة ليد وإحلال عمودين كهرباء بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، وفي نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبوعاشور.



