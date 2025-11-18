روتين بسيط، عادات صباحية تضمن شعر صحي

18 حجم الخط

الشعر الصحي، ليس نتيجة منتج واحد ولا وصفة سحرية، بل هو حصيلة عادات صغيرة ومتكررة تُمارَس يوميًا، خصوصًا في الصباح. فالبداية الصحيحة ليومك تنعكس بشكل مباشر على صحة فروة الرأس وقوة البصيلات ولمعان الشعر.





ومع أن الليل هو وقت ترميم الخلايا وتجديدها، إلا أن الصباح هو الوقت الذي نهيئ فيه الشعر ليقاوم الحرارة، التلوث، الإجهاد، والتصفيف، لذلك اعتماد عادات صباحية صحيحة يصنع فارقًا كبيرًا مع مرور الوقت.



10 عادات صباحية للعناية بشعرك

في هذا التقرير نستعرض أهم العادات الصباحية التي تضمن شعرًا قويًا، لامعًا، ونظيفًا، مع نصائح علمية وأخرى عملية تناسب المرأة العملية، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



1. شرب الماء فور الاستيقاظ: ترطيب جذور الشعر من الداخل

فقدان الترطيب الداخلي هو أحد الأسباب الأساسية لجفاف الشعر وتقصفه. شرب كوب كبير من الماء بمجرد الاستيقاظ ينعش الدورة الدموية ويضمن وصول المغذيات إلى بصيلات الشعر. فعندما يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، يصبح الشعر أكثر قوة ومرونة، وتقل مشكلة الهيشان.



كما أن الحفاظ على شرب الماء خلال اليوم يساعد في حماية الشعر من الانكماش الناتج عن الجفاف، ويجعل الزيوت الطبيعية تتحرك بسهولة من فروة الرأس إلى الأطراف، مما يعطي لمعانًا طبيعيًا للشعر.

2. تدليك فروة الرأس لبضع دقائق لتنشيط الدورة الدموية

تدليك فروة الرأس في الصباح – حتى لو لدقيقة واحدة – يمكن أن يضاعف معدل وصول الدم إلى البصيلات. هذا يعني غذاءً أكثر، أكسجينًا أكثر، ونموًا صحيًا للشعر.

يمكنك استخدام أطراف الأصابع فقط، أو تمرير فرشاة خشبية ذات أسنان عريضة. هذا التدليك يحفّز إنتاج الزيوت الطبيعية ويحافظ على توازن فروة الرأس، خصوصًا إذا كانت الفروة جافة أو تعاني من ضعف في نمو الشعر.

3. تمشيط الشعر بالطريقة الصحيحة لتقليل التكسر

أكبر خطأ تقع فيه الكثير من النساء هو تسريح الشعر بسرعة أو بالفرشاة الخطأ. أفضل وقت لتمشيط الشعر هو الصباح عندما يكون جافًا نسبيًا، أما تمشيطه وهو مبلل فيسبب تكسّرًا كبيرًا.

تدليك فروة الرأس



نصائح للتمشيط السليم:

ابدئي دائمًا من الأطراف ثم انتقلي للأعلى.

استخدمي فرشاة خشبية واسعة الأسنان.

لا تشدي الخصلات بقوة حتى لا تُضعفي البصيلات.

تجنبي التمشيط المتكرر خلال اليوم حتى لا تتعرض الشعرة للاحتكاك الزائد.

تمشيط الشعر بشكل لطيف يساعد على توزيع الزيوت الطبيعية ويقلل من الهيشان، كما يمنح الشعر مظهرًا مرتبًا دون أن يتساقط.

4. استخدام سيروم خفيف أو مرطب صباحي

الصباح هو وقت الحماية، لذلك وضع سيروم مناسب قبل الخروج من المنزل خطوة أساسية. السيروم يشكل طبقة خفيفة تحمي الشعر من الحرارة، الرطوبة، التلوث، وأشعة الشمس. إذا كان شعرك ضعيفًا أو جافًا، فالزيوت الخفيفة مثل الأرجان والجوجوبا مثالية، أما إذا كان شعرًا دهنيًا فاستخدام سيروم السيليكون الخفيف سيحمي الشعر دون أن يثقل جذوره.

ولا ينصح بالإكثار من المنتجات، فطبقة خفيفة تكفي لتمنحك اللمعان والنعومة دون أن تبدو الخصلات دهنية.

5. تناول إفطار غني بالبروتين والفيتامينات

الشعر يتكوّن أساسًا من البروتين، لذلك الإفطار الصباحي له تأثير مباشر على قوته وكثافته. إذا كان يومك يبدأ بوجبة خفيفة وفقيرة بالفيتامينات، فستلاحظين تساقطًا وهيشانًا مع الوقت.



أفضل أطعمة للإفطار لصحة الشعر:



البيض: غني بالبروتين والبيوتين.

الشوفان: يحتوي على الزنك والحديد والمغنيسيوم.

المكسرات: مصدر ممتاز للأحماض الدهنية.

الفواكه الطازجة: مثل البرتقال، التوت، والجوافة لتقوية الكولاجين.

الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك الذي يحسن امتصاص العناصر الغذائية.



وجبة الإفطار ليست مجرد بداية لطاقتك اليومية، بل هي شحنة غذائية للشعر والجسم معًا.

6. تجنب ربط الشعر بقوة في الصباح

كثير من النساء يربطن الشعر على شكل كعكة مشدودة عند بدء اليوم، لكن هذه العادة تؤثر سلبًا على بصيلات الشعر، وتسبب تراجع خط الشعر وتكسر الأطراف.

الأفضل هو اعتماد تسريحة فضفاضة مثل الضفيرة الخفيفة أو الكعكة الواسعة، أو ترك الشعر منسدلًا قدر الإمكان.

7. حماية الشعر من الشمس والهواء الجاف

فروة الرأس مثل بشرتك تمامًا تتأثر بأشعة الشمس. التعرض المباشر للحرارة يؤدي إلى جفاف الشعر وتلفه خاصة في الصيف.

لذا يفضل:

ارتداء قبعة خفيفة.

أو استخدام بخاخ حماية من الحرارة (Heat Protection).

أو استخدام سيروم يحتوي على واقٍ شمسي للشعر.

هذه الحماية تمنع فقدان الرطوبة وتقلل التكسر بنسبة كبيرة.

8. تجنب غسل الشعر صباحًا كل يوم

الغسل اليومي يجرد الشعر من زيوته الطبيعية، مما يؤدي إلى جفافه وتكسّره. الأفضل غسل الشعر يومًا بعد يوم أو كل 3 أيام، حسب نوع الفروة. وفي الصباح يكفي رش القليل من الماء أو استخدام بخاخ الترطيب الخفيف لتجديد الحركة واللمعان.

9. ممارسة 5 دقائق من التمارين

التمارين الصباحية لا تُنشط الجسم فقط، بل تساعد فروة الرأس على تنشيط الدورة الدموية، وتقلل من التوتر الذي يعتبر واحدًا من أسباب تساقط الشعر.

يكفي:

5 دقائق يوجا

تنفس عميق

أو مشي سريع داخل المنزل

لتجدي أثرًا واضحًا على شعرك مع الوقت.

10. تقليل استخدام الحرارة في بداية اليوم

مكواة الشعر والسشوار من أكثر الأسباب التي تدمر الشعر. إذا كان لا بد من استخدامها صباحًا، فاحرصي على:

وضع سيروم حماية من الحرارة

استخدام حرارة منخفضة

ألا تزيدي مرات التصفيف عن مرتين أسبوعيًا

هذه الخطوات تحمي الشعر من التقصف وتبقيه صحيًا على المدى الطويل.



العادات الصباحية هي الأساس الحقيقي لشعر صحي. الأمر لا يحتاج منتجات غالية أو وصفات معقدة، بل يحتاج روتينًا بسيطًا ومنتظمًا يبدأ من شرب الماء وتدليك الفروة، ويمتد إلى الطعام الجيد والحماية من الحرارة والشمس. التزمِ بهذه العادات لمدة شهر واحد فقط، وستلاحظين فرقًا واضحًا في قوة الشعر ولمعانه ولُطف ملمسه واستجابته للتصفيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.